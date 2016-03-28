Кушанашвілі прокоментував своє скандальне інтерв'ю про підтримку Росії (аудіо)

Російський журналіст зазначив, що сюжет, в якому він заявляв про підтримку РФ – "чистої води монтажна склейка", передає "Радіо Вести".

"Я переконаний, що це був монтаж. Я б вважав цю ситуацію комічною, якби не зазнавав критики та переслідувань за свої висловлювання про Україну в Росії", - сказав він.

Раніше сьогодні Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну на три роки російському телеведучому Отару Кушанашвілі, який різко висловлювався про Україну.

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В одному з останніх інтерв'ю він заявив: "Мені здається, що тільки один погляд прем'єр-міністра країни, в яку я збираюся їхати, свідчить про те, що рівень психопатії є дуже високим... По очах його видно, що він не в собі. І виходячи з того, що він є одним з керівників держави, який веде цю війну, можна сказати, що з київською стороною щось не так... Але якщо ви мене запитаєте, за кого я, звичайно, я за Російську Федерацію, в якій живу і яку люблю".