СБУ заборонила скандальному телеведучому Отару Кушанашвілі в'їзд в Україну на три роки

Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на СБУ.

"Закрили в'їзд терміном на три роки", - повідомили в СБУ.

В одному з останніх інтерв'ю він заявив: "Мені здається, що тільки один погляд прем'єр-міністра країни, в яку я збираюся їхати, говорить про те, що рівень психопатії є дуже високим... По очах його видно, що він не в собі. І виходячи з того, що він є одним з керівників держави, який веде цю війну, можна сказати, що з київської стороною щось не так... Але якщо ви мене питаєте, за кого я, звичайно, я за Російську Федерацію, в якій живу і яку люблю".

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Раніше народний депутат від БПП Мустафа Найєм на своїй сторінці в Facebookповідомив, що народні депутати звернуться до СБУ з проханням заборонити російському журналістові Отару Кушанашвілі, який став ведучим на українському радіо, в'їзд в Україну за висловлювання щодо України і голови українського уряду, а також захист Кремля.