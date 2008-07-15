Україна на авіасалоні Farnborough-2008 представляє літак для VIP-персон

АНТК ім. Антонова бере участь у 46-му міжнародному авіасалоні в передмісті Лондона Фарнборо Farnborough-2008, який відкрився 14 липня, і представляє свій новий проект ABJ (Antonov Business Jet) на базі літака Ан-148.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АНТК ім. Антонова.

Делегація АНТК ім. Антонова проводить зустрічі з представниками ряду провідних зарубіжних компаній. Зокрема, вже пройшли переговори з другою китайською літакобудівною корпорацією AVIC II і європейською компанією THALES. В наступні дні роботи авіасалону передбачена робота з такими всесвітньо відомими фірмами, як EADS, HAL, GECI International, AVIC I, Embraer.

У робочих планах делегації АНТК ім. Антонова на виставці велике значення приділяється розвитку співпраці з підприємствами Російської Федерації. Так, планується конкретизувати взаємодію за програмою відновлення серійного виробництва знаменитого вантажного літака Ан-124 «Руслан». Ще одним вектором розвитку українсько-російських відносин є зміцнення взаємодії у сфері перевезення вантажів. З цією метою передбачені презентації можливостей авіакомпаній «Авіалінії Антонова», «Волга-Дніпро», а також компаній «RUSLAN-SALIS» і «Ruslan-International» керівництву міністерств оборони країн Європи.

Сьогодні у Фарнборо відбулася прес-конференція генерального конструктора АНТК ім. Антонова Дмитра КІВИ, на якій він представив світовій авіаційній громадськості програму створення і виведення на ринок нового літака сімейства Ан-148 – Ан-148-200, що відрізняється підвищеною до 99 чоловік пасажировмісткістю. Іншим новим варіантом Ан-148, про який оголосив генеральний конструктор, стане ABJ (Antonov Business Jet), призначений для польотів VIP-персон на відстань до 7000 км. Ці програми, представлені на стенді АНТК ім. Антонова у Фарнборо, викликають реальний інтерес серед бізнес-відвідувачів одного з найпрестижніших авіасалонів світу.