Дефіцит вакцин в Україні може розтягтися на кілька років

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер з ринку зникає найпопулярніша комбінована вакцина проти дифтерії, правця та кашлюка. Її виробник оголосив про обмеження поставок до кінця року.

Немає проблем лише з однією, вже забороненою у світі тривалентною вакциною від поліомієліту. Але й ту уже наступного місяця мають глобально вилучити.

Імунологи кажуть, що навіть у найкращих столичних лікарнях препаратів від кору, червоної висипки та паротиту щонайбільше вистачить до червня.

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Донедавна вакцини проти кількох хвороб можна було купити в приватних клініках, але через обмеження поставок тепер і там дефіцит. І це має логічне пояснення, бо британський виробник зіштовхнувся з підвищенням запитів у світі та відсутністю в Україні довгострокових контрактів.

"Усе залежить від того, чи були довготривалі контракти. Перебої триватимуть від року до двох – це державні закупівлі. Приватний сектор чекатиме щонайменше півроку", - розповів представник GSK.

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У МОЗ запевняють, що дефіцитним вакцинам уже шукають заміну і навіть переказали гроші іноземним закупникам. Щоправда, не врахували важливого моменту – більшість препаратів в Україні не зареєстровані.

Їм потрібно пройти процедуру реєстрації. Це кілька місяців. У профільному відомстві обіцяють владнати ситуацію максимально швидко. Та завезти перші вакцини вже до кінця місяця.