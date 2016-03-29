У ГПУ назвали причини недопуску Сакварелідзе до державної таємниці

Екс-заступник генпрокурора - прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе систематично вводив в оману СБУ, тому його не допустили до державної таємниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив прокурор Владислав Куценко.

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«Працюючи 6 місяців на посаді прокурора Одеської області, він не мав ані допуску, ані доступу до державної таємниці. До нас офіційно надійшов лист від СБУ 24 березня, яка повідомила причини, чому Сакварелідзе не допускають до державної таємниці… Зазначений, зокрема, такий момент: СБУ зазначає, що Сакварелідзе вказав, що є громадянином Грузії та України одночасно, що суперечить пункту 1-му ст. 2-ї закону України про громадянство України. По-друге, вказана особа не зазначила, що перебуває у громадянстві іншої держави… Тобто він, фактично, дав завідомо неправдиві дані СБУ…», - сказав Куценко.

Крім того, він стверджує, що Сакварелідзе вказував недостовірні дані про місце свого проживання.

«На питання щодо місця фактичного проживання він вказав місце проживання, яке є адресою адміністративного будинку прокуратури Одеської області. Тобто, Давід зазначив, що мешкає в прокуратурі Одеської області. Таким чином, Давід увів в оману СБУ, даючи кілька разів неправдиву інформацію… Людина подавала систематично недостовірну інформацію", - заявив Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією і кругова порука в прокуратурі.