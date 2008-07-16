У Дніпропетровську на хабарі попався декан медичної академії

У Дніпропетровську 15 липня під час одержання 8 тис. дол. хабара працівники міліції затримали декана одного з факультетів Дніпропетровської медичної академії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області Сергій УСТИМЕНКО.

За його словами, декан медичної академії вимагав та отримав хабар за поновлення колишньої студентки на другому курсі цього навчального закладу, з якого її було відраховано в лютому 2008 року.

Вчора ж прокуратура Дніпропетровської області за фактом отримання хабара порушила кримінальну справу за частиною 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Підозрюваного в отриманні хабара поміщено в ізолятор тимчасового утримання. Завтра Жовтневий суд Дніпропетровська за поданням прокуратури області винесе ухвалу про подальше обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного.

Затриманий декан факультету медичної академії відмовився давати свідчення у кримінальній справі.