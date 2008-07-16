У Черкасах водіїв, які порушили правила, карають "хлібом" даішника

У Черкасах порушники правил дорожнього руху патрулюють дороги. Порушив ПДД - плати штраф, прослуховуй лекції або відпрацюй день з екіпажем ДАІ, пише Обком з посиланням на «Провінцію».

У «шкірі» помічника вже побували майже 40 водіїв. Звичайно порушники відпрацьовують по суботах. Багатьом з них роль інспектора подобається - але тільки до тих пір, поки не доведеться зупиняти знайомих, штрафувати їх і пояснювати причини свого перевтілення.

Якщо даний досвід буде визнаний вдалим, то його розповсюдять по всій області.