На "Чонгарі" ФСБ затримала 3 активістів Українського культурного центру в Криму

Про це повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає "Крим.Реалії".

"Це Михайло Батрак, Галина Балабан, а також Ірина Данилович. Зараз вони затримані російськими органами силовими, ФСБ. Нам невідомо, що з ними відбувається. Вони їхали з Києва додому, до Криму, вони живуть у Сімферополі", – розповіла Скрипник.

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За її словами, підстави для затримання також невідомі, з активістами немає зв'язку.

Офіційні коментарі "силових відомств" Криму, підконтрольних Росії, відсутні.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося про затримання на адмінкордоні з Кримом активіста Українського культурного центру Вельдара Шукурджиєва.

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