У центрі Львова серед білого дня розстріляли двох бізнесменів

Сьогодні близько 9.30 у центрі Львова на вул. Фредра невідомі розстріляли двох бізнесменів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у Львівській області, зловмисники під’їхали на автомобілі невстановленої марки, очікуючи бізнесменів, один з яких мешкав на цій вулиці, і коли побачили своїх “об’єктів”, розстріляли їх впритул.

По дорозі до лікарні один з чоловіків - відомий львівський бізнесмен, 1973 року народження, від отриманих кульових поранень помер. Інший потерпілий у важкому стані доставлений в реанімаційне відділення лікарні.

За даними ЦГЗ, зразок зброї, з якої було скоєно вбивство, мотиви та особи нападників з’ясовуються.

За даними джерела у правоохоронних органах, загиблий Ігор Кульчицький є сином колишнього відомого гравця футбольного клубу “Карпати”, засновника однієї з інвестиційних компаній Львівщини Ігоря КУЛЬЧИЦЬКОГО.

Також джерело наголосило на тому, що загиблий, зокрема, мав відношення до злочинного світу, де був відомий під прізвиськом “Куля”.

Іншій потерпілий, який перебуває в лікарні, був близьким товаришем і партнером загиблого.

Львівські правоохоронці проводять спецоперацію з розкриття цього резонансного злочину.