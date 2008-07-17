Ціни на хліб в Києві зростуть на 60-70%

Ціни на хліб у Києві зростуть у півтора-два рази.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Київська міська рада своїм рішенням доручила Київській міській держадміністрації забезпечити негайну реалізацію висновків та рекомендацій робочої групи, яка була створена для вивчення ситуації в хлібобулочній галузі м. Києва.

В своїх рекомендаціях робоча група пропонує встановити ціну на український хліб – 3 грн. за буханку (900 г), і 3 грн. 33 коп. (1 кг), пшеничний хліб – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) і 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) і 5 грн. (1 кг).

Також в рекомендаціях планується встановити рівень рентабельності ВАТ «Київмлин» на рівні 8% та ВАТ «Київхліб» на рівні 12%.

Також в рішенні йдеться про необхідність компенсації для малозабезпечених верств населення.

Зокрема, пропонується для забезпечення такої виплати у розмірі 45 грн. на квартал у другому півріччі 2008 року в бюджеті Києва передбачити суму в розмірі 36,552 тис. грн.

Перед цим голова робочої групи Денис КОСТРЖЕВСЬКИЙ (депутат від Блоку Литвина), виступаючи на засіданні Київради, зауважив, що сьогодні собівартість продукції вища, ніж ціни, встановлені на хліб ще у 2006 році.

Він підкреслив, що сьогодні є всі об’єктивні підстави для того, щоб визнати, що підприємства працюють зі збитками.

За його словами, є лише два виходи із ситуації, що склалася. Перша – підвищити ціни, друга – продовжити дотувати підприємства.

За його словами, за минулий рік сума компенсацій склала 49 млн. грн., а за 2008 рік – 80 млн. грн. і якщо така тенденція до збільшення коштів, необхідних для компенсації, спостерігатиметься, то в найближчі роки не вистачатиме коштів всього київського бюджету.