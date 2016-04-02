МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Нагірного Карабаху

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, громадянам України, які перебувають на згаданих територіях, наполегливо рекомендується їх покинути.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до дипломатичних представництв України в Азербайджані +37 477 10 03 41 чи Вірменії +99 450 2557518 або телефонувати на «гарячу лінію» МЗС України +38 044 238 16 57 цілодобово, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Карабасі під час бойових дій загинуло 12 військовослужбовців армії Азербайджану.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міноборони Азербайджану, передає Oxu.Az.

«Армія Азербайджану блискавичним контрнаступом прорвала першу лінію оборони ворога, повністю звільнивши декілька стратегічно важливих висот і населених пунктів. Звільнено висоти навколо села Талиш, а також населений пункт Сейсулан», - йдеться в повідомленні.

Міноборони Азербайджану повідомляє, що «в боях вірменська сторона втратила 6 танків, близько 15 артилерійських установок». За інформацією азербайджанської сторони, загинули «більше сотні» вірменських військовослужбовців.

У той же час, прес-секретар міністра оборони Вірменії Арцруни Ованесян написав на своїй сторінці в Facebook, що «ситуація на кордоні залишається напруженою, бої на різних напрямках тривають».

Як повідомляє Armenia Today, віце-прем'єр НКР Артур Агабекян спростував інформацію про те, що азербайджанським ВС вдалося захопити села Талиш і Сейсулан.

У ніч з 1 на 2 квітня в зоні карабаського конфлікту почалися бойові зіткнення.