До порту Одеси прибули військові кораблі ВМС Туреччини (фоторепортаж)

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-центру – прес-секретар командування українських ВМС капітан 1 рангу Олег Чубук.

Дводенне ділове заходження турецьких кораблів до українського порту відбувається відповідно до Зведеного плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил на 2016 рік.

За інформацією прес-центру, на причалі морського вокзалу Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" кораблі зустрічали командир Західної військово-морської бази МВС ЗСУ Олег Доскато, командир фрегату "Гетьман Сагайдачний" Денис Іванін, генеральний консул Туреччини в Одесі Джеміль Уфук Тогрул, аташе з питань оборони при посольстві Туреччини в Україні Мустафа Аслан.

Читайте такожКурсанти Одеської морської академії пройдуть стажування на французьких бойових кораблях

На борту TCG "Salihreis" відбулося обговорення програми візиту кораблів, в якому з турецької сторони також взяли участь командир походу кораблів контр-адмірал Іскадер Йлдирим та командири кораблів.

Як додав прес-секретар, згідно з програмою візиту, 3 і 4 квітня заплановано відвідування гостями та мешканцями Одеси кораблів TCG "Salihreis" та TCG "Bartin" (у неділю з 14.00 до 16.00 і в понеділок з 14.00 до 15.00). Крім того, відбудуться протокольні зустрічі турецьких моряків з представниками командування ВМС ЗСУ та органів влади.