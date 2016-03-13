До Одеси після успішного завершення завдань біля берегів Туреччини повернувся загін кораблів ВМС України (фоторепортаж)

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

«Похід кораблів став знаковою подією для Військово-морських сил. Подолання нашими кораблями протоки Босфор, вихід за межі Чорного моря були здійснені вперше за останні два роки», - зазначив начальник штабу – перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Андрій Тарасов під час виступу на мітингу з нагоди зустрічі кораблів.

Читайте такожУ ВМС України проходять службу майже тисяча жінок, у тому числі близько 100 офіцерів

За його словами, до походу екіпажі підготувалися у стислі терміни, що свідчить про підтримання ними кораблів у досить високій ступені готовності до виконання поставлених завдань.

Також Тарасов повідомив, що українські кораблі під час спільних тренувань з кораблем ВМС Турецької Республіки відпрацьовували завдання спільного маневрування, обміну інформацією про надводну і повітряну обстановку, а також передачу даних різними способами та передачу вантажів з корабля на корабель на ходу. Крім того, за інформацією контр-адмірала, моряки двох країн провели спільні заходи у військово-морській базі ВМС Туреччини Гьольджюк.

Читайте такожУ Мармуровому морі відбулися навчання загону кораблів ВМС України та Туреччини

Під час походу на кораблях також пройшли навчальну практику 20 курсантів факультету ВМС Національного університету «Одеська морська академія».

Крім того, кораблі доставили до України передані турецькою стороною комплекти мобільних військових госпіталів, спорядження та обмундирування.