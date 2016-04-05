У Кремлі заявили, що на сьогодні рішення про обмін Савченко не прийнято

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Савченко засуджено, вона ув'язнена і сьогодні вирок набув чинності і звичайно це не прерогатива Кремля відстежувати умови утримання ув'язнених, режим харчування та інші питання, а також місце перебування в тій чи іншій тюремній установі», - сказав Пєсков.

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Відповідаючи на запитання, чи можна говорити про терміни ухвалення рішення стосовно Савченко, він сказав: «Я б не став цього робити. Тут навряд чи доречні якісь широкі публічні обговорення».

Він наголосив, що на даний момент якихось рішень щодо обміну Савченко не прийнято.

«Станом на сьогодні немає (не прийнято рішення про обмін - УНІАН)», - сказав він.

Крім того, він повідомив, що на сьогодні не заплановано консультацій з українським керівництвом щодо обміну Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років колонії. Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

За словами адвоката Марка Фейгіна, наразі Надія припинила вживати дитяче харчування і п'є тільки воду.

Адвокат Микола Полозов сьогодні, 5 квітня, повідомив, що влада РФ може відсьогодні етапувати Савченко до місця відбування покарання.

Він зазначив, що з сьогоднішнього дня вирок у справі Надії Савченко набув чинності. Вона прийняла рішення його не оскаржувати, оскільки не вірить у російську систему правосуддя, цей вирок не визнає і не має наміру далі брати участь у судовому фарсі.

«Вже відсьогодні органи ФСВП мають право почати етапувати Надію Савченко до місця відбування покарання, але я сподіваюся, що керівництво ФСВП не стане загострювати ситуацію і починати негайне етапування Савченко», - написав Полозов.

Він нагадав, що завтра Савченко оголошує сухе голодування.