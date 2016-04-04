В РФ не бачать перешкод для етапування Савченко: "показники здоров'я в межах норми"
Російські лікарі вважають, що стан здоров'я незаконно засудженої української льотчиці Надії Савченко дозволяє її етапувати до місця відбування вироку за нібито вбивство російських журналістів.
Стан здоров'я Надії Савченко наразі дозволяє етапувати її. Про це повідомив глава громадської спостережної комісії Ростовської області, член експертної ради і керівник робочої групи з ГСК при уповноваженому з прав людини в РФ Леонід Петрашис, передає ТАСС.
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"Всі показники здоров'я у неї в межах норми, вага 64 кг, трохи знижений тиск. Медики МСЧ-61 ГУ ФСВП РФ по Ростовській області не фіксують жодних відхилень, небезпечних для життя і здоров'я", - уточнив Петрашис, посилаючись на інформацію керівництва Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Ростовській області.
Він додав, що Савченко знаходиться під постійним наглядом лікарів, які відвідують її двічі в день.
"Будь-яких скарг на стан здоров'я від неї останнім часом не надходило. За інформацією керівництва адміністрації, поки що немає яких-небудь перешкод, пов'язаних зі здоров'ям, для етапування колишньої української військовослужбовцем після вступу вироку в законну силу", - зазначив Петрашис.
Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.
Після оголошення вироку Савченко заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.