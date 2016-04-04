В РФ не бачать перешкод для етапування Савченко: "показники здоров'я в межах норми"

Стан здоров'я Надії Савченко наразі дозволяє етапувати її. Про це повідомив глава громадської спостережної комісії Ростовської області, член експертної ради і керівник робочої групи з ГСК при уповноваженому з прав людини в РФ Леонід Петрашис, передає ТАСС.

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"Всі показники здоров'я у неї в межах норми, вага 64 кг, трохи знижений тиск. Медики МСЧ-61 ГУ ФСВП РФ по Ростовській області не фіксують жодних відхилень, небезпечних для життя і здоров'я", - уточнив Петрашис, посилаючись на інформацію керівництва Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Ростовській області.

Він додав, що Савченко знаходиться під постійним наглядом лікарів, які відвідують її двічі в день.

"Будь-яких скарг на стан здоров'я від неї останнім часом не надходило. За інформацією керівництва адміністрації, поки що немає яких-небудь перешкод, пов'язаних зі здоров'ям, для етапування колишньої української військовослужбовцем після вступу вироку в законну силу", - зазначив Петрашис.

Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.