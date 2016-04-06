З початку АТО з Донбасу виїхало понад 1,2 мільйона осіб

З початку проведення на сході України антитерористичної операції з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО до інших регіонів переселено 1 млн 29 тис. 108 осіб.

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Як повідомили УНІАН прес-служба ДСНС, з цих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 169 тис. 408 дітей та 498 тис. 677 осіб з інвалідністю та похилого віку, у тому числі з Донецької і Луганської областей - 1 млн. 6 тис. 966 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь - 22 тис. 142 особи.

В ДСНС зазначають, що місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб. На даний час визначено 647 об’єктів різної форми власності, в яких можливе розміщення 10 тис. 990 ВПО.