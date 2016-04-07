Новітній столичний стріт-арт: як виглядають найяскравіші мурали у Києві (фотогалерея)

Останнім часом на вулицях столиці дедалі частіше можна зустріти плоди вуличного мистецтва - мурали.

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