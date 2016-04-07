Новітній столичний стріт-арт: як виглядають найяскравіші мурали у Києві (фотогалерея)

15:57, 07 квітня 2016
Суспільство
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Останнім часом на вулицях столиці дедалі частіше можна зустріти плоди вуличного мистецтва - мурали. 

Портрет Лесі Українки створено в рамках проекту CityArt. Автор графіті - австралійський стріт-арт-художник Гвідо Ван Хелтен
Портрет Лесі Українки створено в рамках проекту CityArt. Автор графіті - австралійський стріт-арт-художник Гвідо Ван Хелтен /  © УНІАН
Графіті, на якому зображено хлопчика, який грається паперовими літачками, на будівлі по вулиці Горького (Антоновича), 48-а
Графіті, на якому зображено хлопчика, який грається паперовими літачками, на будівлі по вулиці Горького (Антоновича), 48-а /  © УНІАН
Києві на фасаді 14-поверхового житлового будинку австрійський художник Гвідо Ван Хелтен створив мурал. Малюнок присвячений красі українських жінок
Києві на фасаді 14-поверхового житлового будинку австрійський художник Гвідо Ван Хелтен створив мурал. Малюнок присвячений красі українських жінок /  © УНІАН
Графіті із зображенням української гімнастки Анни Різатдінової
Графіті із зображенням української гімнастки Анни Різатдінової  /  © УНІАН
© УНІАН
Мурал, присвячений журналістам, на стіні житлового будинку по вул. О. Гончара, 24-А
Мурал, присвячений журналістам, на стіні житлового будинку по вул. О. Гончара, 24-А /  © УНІАН
Мурал на фасаді 5-поверхового будинку в Києві
Мурал на фасаді 5-поверхового будинку в Києві /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Мурал, присвячений Михайлу Грушевському, на вул. Січових Стрільців, 75
Мурал, присвячений Михайлу Грушевському, на вул. Січових Стрільців, 75 /  © УНІАН
Мурал, присвячений проблемі глобального потепління
Мурал, присвячений проблемі глобального потепління /  © УНІАН
Мурал, присвячений ''білим'' воронам
Мурал, присвячений "білим" воронам /  © УНІАН
Мурал із зображенням гетьмана Павла Скоропадського
Мурал із зображенням гетьмана Павла Скоропадського /  © УНІАН
Мурал на релігійну тематику на фасаді житлового будинку на проспекті Перемоги 73/1
Мурал на релігійну тематику на фасаді житлового будинку на проспекті Перемоги 73/1 /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Мурал на вулиці Ольгінській у Києві
Мурал на вулиці Ольгінській у Києві /  © УНІАН
Мурал, на якому зображений мандрівник, який шукає вихід з лабіринту, на вулиці Дмитрівській у Києві
Мурал, на якому зображений мандрівник, який шукає вихід з лабіринту, на вулиці Дмитрівській у Києві /  © УНІАН
© УНІАН

Художники обирають у якості полотен стіни будинків, і ці картини вражають своїми масштабами, перетворюючи будівлі на величезні арт-об'єкти.

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Найчастіше художники обирають соціальні, культурні теми та історичні.

УНІАН зібрав найяскравіші з муралів, які прикрасили українську столицю отсаннім часом.

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