Новітній столичний стріт-арт: як виглядають найяскравіші мурали у Києві (фотогалерея)
15:57, 07 квітня 2016Суспільство
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Останнім часом на вулицях столиці дедалі частіше можна зустріти плоди вуличного мистецтва - мурали.
Художники обирають у якості полотен стіни будинків, і ці картини вражають своїми масштабами, перетворюючи будівлі на величезні арт-об'єкти.
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Найчастіше художники обирають соціальні, культурні теми та історичні.
УНІАН зібрав найяскравіші з муралів, які прикрасили українську столицю отсаннім часом.
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