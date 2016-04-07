Захист ГРУшників заявляє, що з Єрофєєва та Александрова можуть зняти обвинувачення в теракті

Про це заявив адвокат Александрова Валентин Рибін, повідомляє РИА "Новости".

Розповідаючи про відмінності у висновках експертизи українського і російського експертів, адвокат сказав, що сторону захисту "повністю влаштовує дослідження, проведене фахівцем (РФ)". "Він не може бути експертом на території України, так як у нього немає відповідного свідоцтва на території України. Він фахівець в області медицини і чітко дає відповіді на ті питання, на які, на жаль, експерт Харківського обласного бюро не змогла дати чітку відповідь", - зазначив Рибин.

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"Мова йде про кульові пошкодження у кістках скелета людини, які мають чіткі межі. Ці границі, як правило, в більшості випадків, обумовлені калібром", - сказав адвокат.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи означає це, що підсудні не могли вбити українського військовослужбовця з гвинторіза, який згідно з матеріалами справи належить Єрофеєву, захисник відповів ствердно.

"Це (прилучення до обвинувального акту висновку експерта Міноборони (РФ) допоможе нам в наступному: одним із звинувачень є вчинення терористичного акту, в результаті якого був убитий чоловік",- підкреслив Рибін. Він повідомив, що висновки російського експерта були зроблені з ініціативи адвоката Юрія Грабовського, який був убитий в березні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня адвокат Оксана Соколовська сказала, що з Александрова і Єрофєєва вдасться зняти звинувачення в тероризмі, спростувавши висновки судмедексперта про причини смерті солдата Пугачова. За словами Соколовської, судмедексперт припускає, що смерть Пугачова настала від поранення від снаряда, який залишив отвір розміром 0,5х0,5 см в черепі потерпілого. У той же час, додала адвокат, зброю, вилучену при затриманні Александрова і Єрофєєва - гвинтівка гвинторіз - має калібр понад 9 мм.

Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських диверсантів - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

В ході бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою Єрофєєва і Александрова був убитий солдат Вадим Пугачов.

У кінці серпня досудове розслідування щодо російських військовослужбовців було завершено. Їх звинувачують у скоєнні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створення терористичної групи, теракти.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.