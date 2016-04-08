СБУ відкрила 40 справ проти організаторів схем соцвиплат фіктивним переселенцям - Розенко

Про це міністр соціальної політики України Павло Розенко заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Він наголосив, що кримінальні справи порушуються не проти переселенців, не проти людей, які справді потребують соціальної допомоги.

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„Ми жодним чином не будемо обмежувати в правах реальних переселенців. Кримінальні справи порушуються лише проти чиновників, які приймали рішення й оформляли пенсії, соціальні допомоги без присутності людей, реєстрували людей на фіктивних адресах. Це працівники Державної міграційної служби, органів соціального захисту населення та управлінь Пенсійного фонду. Це ті люди, які приймають рішення про призначення допомоги”, - підкреслив Розенко.

Міністр соціальної політики нагадав, що з державного бюджету виділяється близько 30 млрд грн на рік на соціальні виплати переселенцям.

„Через злочинні схеми частина цих коштів перетікає на окуповані території і слугує фінансуванням для терористичних організацій”, - сказав Розенко, наголосивши, що Мінсоцполітики та СБУ продовжать роботу щодо перекриття цих схем.

„Ми наступили на хвіст корупції. Ми неодноразово говорили про те, що десятки мільярдів бюджетних коштів крутиться в тіньових оборотах. Тому зрозуміло, що зараз зсередини намагаються заблокувати цей процес. Але ми будемо рухатися далі. Ми наведемо порядок в цій сфері. І я закликаю представників громадських організацій до співпраці і допомоги у наведенні порядку, а не до порожнього критиканства”, - наголосив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на тимчасово окупованих територіях. За українським законодавством, отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній Україні території. У той же час багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних українській владі територіях.

Разом з тим активісти громадських організацій відзначають часті помилки при формуванні СБУ списків для верифікації переселенців, які підозрюються у незаконному отриманні соціальних виплат.

Мінсоцполітики у 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 млн пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. Наприкінці лютого 2016 року у міністерстві заявили, що спільно зі СБУ перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисячам переселенців. Правоохоронні органи перевірять фактичне місце проживання тих переселенців, які отримують виплати, для припинення зловживань.

Як заявляв Розенко, втрати держбюджету від шахрайства при виплатах соціальної допомоги псевдопереселенцям становлять від 6 до 12 млрд грн на рік.

Станом на 4 квітня поточного року на обліку перебуває 1 млн 760 тис. 972 внутрішніх переселенця з Донбасу та Криму. З 1 млн 407 тис. 382 сімей переселенців, що перебувають на обліку, понад 787 тис. сімей звернулися за державною грошовою допомогою, понад 730 тис. сімей отримали її. Загальна сума переказаних переселенцям коштів з початку 2016 року становила понад 868 тис. грн.