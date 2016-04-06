Україна не виплачуватиме пенсії переселенцям, які повернулися на непідконтрольну територію - Розенко

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Павла Розенко. «По пенсійних виплатах у нас ситуація така, що з близько 450 тисяч осіб, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, списки яких нам передала СБУ, значна частина переїхала назад на окуповану територію і, згідно з нормативними актами, це є підставою для припинення їм відповідних виплат», - цитує Розенка прес-служба.

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Як пояснив міністр, це робиться через ризик потрапляння коштів, що виплачуються з держбюджету, до рук проросійських бойовиків і терористів. Також він зазначив неможливість здійснення виплат на непідконтрольних Україні окремих територіях Донецької і Луганської областей.

«Винна у припиненні виплат ця банда, яка захопила там владу. У нас немає механізму, як платити пенсії та інші соціальні виплати на окупованій території. Там немає відділень українських банків, немає відділень Пенсійного фонду або казначейства, там не працюють українські закони», - цитує Розенка прес-служба.

Також у повідомленні зазначається, що для повернення виплат, у разі їх помилкового призупинення, людині потрібно просто показати довідку про реєстрацію ВПО в управлінні соцзахисту або управлінні Пенсійного фонду. «Всі виплати будуть відновлені з моменту припинення. Справжні переселенці не втратять ні копійки», - цитує Розенка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками СБУ, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР. За українським законодавством, отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній території Україні. У той же час, багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних українській владі територіях.

Водночас, активісти громадських організацій відзначають часті помилки при формуванні Службою безпеки України списків для верифікації переселенців, які підозрюються у незаконному отриманні соціальних виплат.

Мінсоцполітики у 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 млн пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від СБУ та поліції. Наприкінці лютого 2016 року у міністерстві заявили, що спільно з СБУ перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тис. переселенців. Правоохоронні органи перевірять фактичне місце проживання тих переселенців, які отримують виплати, для припинення зловживань.

За словами Розенка, втрати державного бюджету України від шахрайства при виплатах соціальної допомоги псевдопереселенцям становлять від 6 до 12 млрд грн на рік

Станом на 4 квітня поточного року на обліку перебуває 1 млн 760 тис. 972 внутрішніх переселенця з Донбасу та Криму. З 1 407 382 сімей переселенців, що перебувають на обліку, понад 787 тис. сімей звернулися за державною грошовою допомогою, понад 730 тис. сімей отримали її. Загальна сума переказаних переселенцям коштів з початку 2016 року становила понад 868 тис. грн.