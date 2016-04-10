Проти мігрантів на кордоні з Грецією застосували сльозогінний газ - ЗМІ

Про це пише Європейська правда з посиланням на i24news.

"Поліцейські Македонії застосували сльозогінний газ проти сотень мігрантів, що знаходилися на боці Греції, після того, як вони спробували прорватися через огорожу на грецько-македонському кордоні", – цитує видання джерело в грецькій поліції.

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Інцидент стався недалеко від кордону в районі містечка Ідомені у Північній Греції, де більше 11 200 мігрантів опинилися у вкрай скрутному становищі після закриття так званого балканського маршруту міграції до Європи.

Раніше повідомлялося, що 250 мігрантів вирвалися з центру утримання та влаштували безлад на грецькому острові Самос.