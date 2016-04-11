Бойовики почали "мінну війну" і поширюють чутки про масштабний "великодній" наступ ЗСУ - ІС

Про це координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook.

«У "ДНР" і "ЛНР" одночасно почали поширюватися чутки про масштабний «великодній наступ ЗСУ», що нібито готується. Згідно з поширеною інформацією, цей наступ буде проведено під тиском США з метою "зіпсувати" населенню окупованих районів «світле свято православного Великодня», - зазначив він.

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Також, за даними ІС, терористи активізували «мінну війну» - почастішали випадки підриву транспорту АТО в тактичному тилу українських військ.

«На кількох ділянках зафіксована діяльність кількох "спеціалізованих" ДРГ противника, що мають у своєму складі високопрофесійних саперів», - відзначив Тимчук.