Окупанти пропонують перевезти радянські пам'ятники з Польщі до Криму

Після повідомлень про те, що в Польщі можуть знести близько 500 радянських пам'ятників, голова окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов заявив, що готовий прийняти їх на території півострова. Про це повідомляє прес-служба уряду Криму.

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"Кримчани свято бережуть пам'ять про воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Ми готові прийняти і встановити на території півострова пам'ятники радянським солдатам – визволителям Польщі, яким немає місця на звільненій ними землі. Просимо МЗС Росії посприяти у вирішенні цього питання", – заявив Аксьонов.

Раніше повідомлялося, що Інститут національної пам'яті (IPN) Польщі пропонує знести близько 500 радянських пам'ятників у країні.

Російське МЗС різко відреагувало на таку ініціативу і висловило сподівання, що Польща відмовиться від цих планів.

У свою чергу польське МЗС зазначило, що держава забезпечує охорону кладовищ, де поховані радянські солдати, і тому заяви про "війну з пам'ятниками" не мають нічого спільного з реальністю.

У той же час, підкреслили у зовнішньополітичному відомстві Польщі, угода 1994 року не охоплює так звані символічні пам'ятники, які знаходяться не на місці поховань солдатів, а є виключно символами радянського панування.

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"На території Польщі знаходиться кілька сотень таких пам'яток, розташованих за межами кладовищ. Згідно з польським законодавством, вони залишаються у віданні місцевих муніципальних властей. Дії місцевої влади щодо цих пам'яток повністю відповідають польському та міжнародному законодавству і не порушують Угоди між урядом РП та урядом РФ", - резюмували в польському МЗС.