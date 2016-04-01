"Маніпуляція і нічого спільного з реальністю": Польща відреагувала на заяви РФ про "війну з пам'ятниками"

Про це йдеться у відповіді польського МЗС на заяви представника МЗС РФ Марії Захарової, повідомляє "Європейська правда".

"Заяви представника російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової абсолютно помилкові", – йдеться в документі.

Польський МЗС зазначив, що держава забезпечує охорону кладовищ, де поховані радянські солдати, і тому заяви про "війну пам'ятників" не мають нічого спільного з реальністю.

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У той же час, підкреслили у зовнішньополітичному відомстві Польщі, угода 1994 року не охоплює так звані символічні пам'ятники, які знаходяться не на місці поховань солдатів, а є виключно символами радянського панування.

"На території Польщі знаходиться кілька сотень таких пам'яток, розташованих за межами кладовищ. Згідно з польським законодавством, вони залишаються у віданні місцевої муніципальної влади. Дії місцевої влади щодо цих пам'яток повністю відповідають польському та міжнародному законодавству і не порушують Угоди між урядом РП та урядом РФ", - резюмують у польському МЗС.

Раніше повідомлялося, що Інститут національної пам'яті (IPN) Польщі пропонує знести близько 500 радянських пам'ятників у країні.

Російський МЗС різко відреагував на таку ініціативу і висловив сподівання, що Польща відмовиться від цих планів.