СБУ заявила про викриття двох причетних до фінансування "ЛНР" та "ДНР" ІТ-компаній

СБУ у Києві припинила існування нелегального грального онлайн-бізнесу, який використовувався у тому числі для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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За даними СБУ, засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни. Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки у РФ.

"Співробітники спецслужби під час розслідування справи встановили факти використання акаунтів ІТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Правоохоронці перевіряють операції з перерахування коштів до тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час обшуків в офісах київських компаній співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, у тому числі спрямованих на фінансування тероризму. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають.

Додамо, що згодом портал AIN.UA, посилаючиь на працівників, повідомив, що СБУ проводить обшук в офісі "Ем Айті Компані", до складу якої входить розробник програмного забезпечення Lucky Labs.

За словами юриста компанії, обшук відбувався з порушенням процесуальних норм – перевірялись особисті речі, а також інвентар компанії в пошуку "якихось документів". Обшук підтвердила Марія Лісова, директор з персоналу компанії.