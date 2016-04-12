Слідчі розшукують читачів Бібліотеки української літератури в Москві, які брали книги про Голодомор

Про це УНІАН повідомили в Бібліотеці української літератури.

Зокрема, згідно із запитом, слідчі вимагають надати анкетні дані читачів, які брали книжки 18, 8 і 6 років тому.

"Тепер їх невідомо навіщо шукає поліція, ведуть кримінальну справу, заведену за епізодами з 2011 по 2015 роки", - повідомив співрозмовник агентства.

Слідчі розшукують читачів, які брали книжки "Ментальність орди", "Україна або смерть", "Голод в Україні".

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Крім того, за інформацією співрозмовника УНІАН, наразі в бібліотеці триває інвентаризація, і переглядають усі книжки, які містяться у фондах. Багатьом співробітникам погрожують звільненням.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 р. у Бібліотеці української літератури у Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому цей факт помітила співробітниця бібліотеки Тетяна Мунтян. Також обшук пройшов вдома у директора Наталії Шаріної.

30 жовтня Шаріну було поміщено під домашній арешт строком на два місяці. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки "екстремістську літературу".

14 грудня 2015 року пройшли обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

Пізніше суд продовжив термін домашнього арешту директору Бібліотеки української літератури до 28 січня 2016 року. 27 січня арешт було продовжено ще на три місяці - до 28 квітня.

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав Шаріну політв'язнем.

31 березня проти директора Бібліотеки української літератури в Москві відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті.

"Надійшла нова інформація у справі директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної. Слідчі дії тривають вже півроку, і звинувачення за 282-ю статтею (Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності), очевидно, розвалюється, але бастрикінці (Слідчий комітет РФ очолює Олександр Бастрикін – УНІАН) не здаються: якщо вже вирішили "закатати" людину - привід знайдеться. Підготовлено "причіп" – звинувачення в економічному злочині - розтраті (ст.160 КК РФ)", - сказав її адвокат Іван Павлов.