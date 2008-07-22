Єхануров повідомив невтішну для призовників новину

Восени цього року кількісного скорочення призову на строкову військову службу до лав Збройних сил України не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

За його словами, це обумовлене тим, що через недофінансування Міноборони сьогодні не може виконати у повному обсязі одне зі своїх пріоритетних завдань – Перспективний план переходу ЗСУ на комплектування військовослужбовцями за контрактом на 2008 – 2011 роки.

“Протягом першого півріччя 2008 року через обласні військові комісаріати та територіальні центри комплектування було прийнято на військову службу за контрактом 3 тис. 39 осіб. Це є 60% від запланованого. У той же час, за цей же період службу залишило 1 тис. 778 контрактників”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Серед основних причин непривабливості професійної служби в ЗСУ на даний час глава Міноборони назвав низький рівень грошового забезпечення військовослужбовців (середня зарплатня солдатів і сержантів становить 850-1000 грн – УНІАН), невирішеність питання їхнього харчування за рахунок державних коштів, проблеми із забезпеченням контрактників житлом.

“За таких умов ми не можемо восени цього року зменшити кількість призовників на строкову військову службу”, - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.