У БПП прогнозують, що наступною після Меджлісу в окупованому Криму буде заборонена УГКЦ
Депутат Верховної Ради з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз прогнозує заборону діяльності Української греко-католицької церкви окупаційною "владою" Криму.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Вважаю рішення пані Поклонської щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на території півострову брутальним свідченням дії законів РФ в Криму", - написала депутат.
Вона підкреслила, що, цей крок закріплює "правовий нігілізм норм міжнародного права сьогоднішніми окупантами Криму, які перетворюють територію на фактичне гетто".
"Наступним її кроком буде заборона діяльності Греко-католицької церкви, проти настоятелів та прихожан якої вже йде цькування", - зазначила Фріз.
На думку депутата, зупинити це можна лише за активної міжнародної підтримки.
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