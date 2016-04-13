У БПП прогнозують, що наступною після Меджлісу в окупованому Криму буде заборонена УГКЦ

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаю рішення пані Поклонської щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на території півострову брутальним свідченням дії законів РФ в Криму", - написала депутат.

Вона підкреслила, що, цей крок закріплює "правовий нігілізм норм міжнародного права сьогоднішніми окупантами Криму, які перетворюють територію на фактичне гетто".

"Наступним її кроком буде заборона діяльності Греко-католицької церкви, проти настоятелів та прихожан якої вже йде цькування", - зазначила Фріз.

На думку депутата, зупинити це можна лише за активної міжнародної підтримки.

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