Викрадені з голландського музею та знайдені в Україні картини повернуть у Нідерланди - СБУ

Про це під час спільного брифінгу повідомили голова СБУ Василь Грицак та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"СБУ займалася розшуком голландських картин приблизно 4 місяці", - розповів голова СБУ Василь Грицак.

Викрадені картини повернуться на батьківщину — СБ України (@ServiceSsu) 14 апреля 2016 г.

Також в СБУ додали, що викрадені картини повернуться на батьківщину.

"Ми разом, у взаємодії знайшли декілька картин, які були вкрадені з голландського музею багато років тому", - сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що колекція полотен голландських художників 17 століття, вкрадена в Нідерландах в 2005 році, знайдена на віллі в місті на сході України. Мова йде про 24 картини, серед яких роботи Яна ван Гойена і Хендріка Богерта.

На момент викрадення вони оцінювалися в 10 млн євро. З'ясувати місцезнаходження картин вдалося двом голландським слідчим, які ведуть цю справу. Картини "сплили" у липні, коли двоє чоловіків підійшли до голландського посольства в столиці України Києві, пропонуючи продати їх назад. Чоловіки нібито представляли український добровольчий батальйон "ОУН" і заявили, що володіють повною колекцією вкрадених картин, які оцінили в 50 млн євро.

У музеї попросили допомоги в українській владі в повернення картин. "Існують вагомі підстави вважати, що нинішні власники вкрадених картин намагаються продати їх іншим людям. Подальше розслідування показує, що за лаштунками добровольчого батальйону діють високопоставлені особи", - стверджують в музеї.

Голландське видання NOS з посиланням на представника музею Західної Фрісландії Артура Бранда каже, що його інформатори назвали два імені - лідера партії "Свобода" Олега Тягнибока і колишнього главу СБУ Валентина Наливайченка.

"Я не можу розкривати деталі, проте зв'язок між Службою безпеки і вкраденими картинами більш ніж очевидний", - зауважив Бранд.

Картини були вкрадені в січні 2005 року. Грабіжники сховалися в музеї перед закриттям, після чого відключили сигналізацію і зникли з полотнами.