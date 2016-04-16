Російська прокуратура вимагає 9 років колонії для українця Литвинова

У Тарасовському районному суді Ростовської області РФ закінчився судовий розгляд українця Сергія Литвинова. Про це «Громадському радіо» повідомив адвокат Литвинова Віктор Паршуткін.

За його словами, Сергій Литвинов всі звинувачення відкидає і людини, яка проходить у справі як потерпілий, не знає. Прокурор просив визнати Литвинова винним у розбої і запросив міру покарання 9 років колонії строго режиму. Оголошення вироку чи іншого судового рішення відбудеться 20 квітня, сказав Паршуткін.

«Оскільки справа щодо Литвинова, як і інших українців за події на Донбасі і в Криму політична, то суд буде керуватися не міркуваннями права і закону, а політичними міркуваннями, які йому нав'язуються з боку, тому, я припускаю, що буде обвинувальний вирок, але покарання, швидше за все, буде меншим призначеного, ніж просив прокурор», — сказав Паршуткін.

У такому випадку, каже Паршуткін, захист буде відразу ж подавати апеляцію, а після неї — скаргу в Європейський суд з прав людини, тому що в даній справі порушено принцип справедливого судового розгляду.

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Раніше адвокат Литвинова Віктор Паршуткін заявив, що не вірить, що у справі існують потерпілі і свідки.

Спочатку Литвинова звинувачували в «каральних операціях у складі воєнізованого батальйону «Дніпро» проти мирних жителів Донбасу — масових убивствах і згвалтуваннях (у числі ймовірних жертв було не менше 30 чоловіків, 8 жінок та 1 дванадцятилітня дівчинка)». Але не знайшовши ні тіл, ні потерпілих, йому пред'явили звичайний розбій стосовно громадянина Росії.