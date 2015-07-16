У Росії збираються змінити обвинувачення українцю Литвинову з убивства 39 людей на викрадення двох автомобілів - адвокат

Про це УНІАН повідомив адвокат українці Віктор Паршуткун.

«З Сергієм Литвиновим у Ростові-на-Дону з 21 до 25 липня заплановано чергові слідчі дії - очні ставки з особами, які разом з ним лікувалися в Тарасівській районної лікарні Ростовської області і новоявленим потерпілим Андрієм Лисенком, епізод з яким тільки-но днями з'явився у справі», - сказав захисник.

На думку Паршуткіна, непереконливість звинувачення в участі Литвинова в масових вбивствах у Станично-Луганському районі Луганської області України стає дедалі очевиднішою.

Він наголосив, що за наявними у нього даними, слідство планує завершити розслідування до листопада цього року.

«Кримінальну справу з обвинувачення Литвинова у вбивстві 39 осіб, з яких не менше 30 - чоловіків, 8 жінок та 1 дівчинка-підліток, буде припинено. Саме тому днями з'явилося нове звинувачення - нібито Литвинов з двома невстановленими слідством військовослужбовцями України викрав у російського громадянина Андрія Лисенка два старі автомобілі», - сказав Паршуткін.

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Він повідомив, що за версією слідства це також відбувалося в Станично-Луганському районі на території України.

За словами Паршуткіна, суд над його підзахисним проходитиме в Ростовській області за місцем проживання потерпілого Лисенка. Справа буде розглянута районним судом із звинувачення Литвинова в розбої.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Басманний районний суд Москви до 22 серпня продовжив строк українцю Литвинову за нібито участь у боях на Донбасі з проросійськими бойовиками.

24 червня Басманний районний суд Москви переніс на 27 липня розгляд скарги захисту про незаконність пред'явлення звинувачення громадянину України Литвинову.

За інформацією слідчого, Литвинова було затримано в середині серпня 2014 року в одній з лікарень у Ростовській області. Слідство стверджує, що він є рядовим добровольчого батальйону «Дніпро» і проходить у справі про «незаконні методи ведення війни на сході України».

«Про справу українця Сергія Литвинова практично ніхто не знає в Україні. Тим часом ця людина утримується у в'язницях Росії з 21 серпня 2014 року», - сказав Паршуткін.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти низки посадових осіб України та представників силових відомств за статтею ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 КК РФ (вбивство двох і більше осіб, застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

15 червня Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Литвинова до 22 серпня.

Російський адвокат Віктор Виноградов має намір звернутися в Конституційний суд РФ з приводу статті 356 Кримінального кодексу Росії (застосування заборонених засобів і методів ведення війни), за якою до відповідальності в РФ притягують громадян України.