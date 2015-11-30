У РФ виправдали українця, раніше обвинуваченого у вбивстві майже 40 осіб у боях на Донбасі

Про це повідомив УНІАН адвокат українця Віктор Паршуткін.

«Це перша справа в Росії, коли українця виправдали після звинувачень в участі в так званих каральних операціях на Донбасі, і взагалі, українця - в чому б його не звинувачували», - підкреслив Паршуткін.

Він повідомив, що сьогодні йому в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Росії вручили постанову про припинення кримінального переслідування громадянина України Литвинова за звинуваченням «у каральних операціях» у складі воєнізованого батальйону «Дніпро» проти мирних жителів Донбасу. Його звинувачували в масових убивствах і згвалтуваннях, серед ймовірних жертв було не менше 30 чоловіків, 8 жінок та одна 12-річна дівчинка, додав адвокат.

«Кримінальне переслідування Литвинова припинено за реабілітуючими підставами - у зв'язку з непричетністю до передбачуваних злочинів. Йому надано право на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного й необгрунтованого обвинувачення», - сказав Паршуткін.

«Я завжди говорив і говорю - кожен із нас повинен зробити свій посильний внесок, щоб зупинити бійню на Донбасі, і щоб припинити розпалювання ворожнечі й ненависті між народами Росії та України», - додав адвокат.

Паршуткін зазначив, що Литвинов продовжує перебувати в СІЗО в Ростові, оскільки з нього не знято обвинувачення у викраденні двох автомобілів.

«Але я сьогодні слідству подав відомості з Генеральної прокуратури України про те, що розбою не було. І в цій частині справу припинять», - упевнений адвокат.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією слідства, Литвинов був затриманий в середині серпня 2014 року в одній із лікарень у Ростовській області. Слідство стверджує, що він був рядовим добровольчого батальйону «Дніпро», проходив у справі про «незаконні методи ведення війни на сході України».

За даними адвоката, Литвинов перебував у російських СІЗО з 21 серпня 2014 року.

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Також адвокат заявляв, що звинувачення будується на свідченнях свідків, які нібито чули про те, що Литвинов у лікарні в Ростовській області говорив про свої подвиги в складі «Дніпра».

Крім того, Паршуткін зазначав, що в нього як захисника викликає великі питання осудність Литвинова.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти низки посадових осіб України та представників силових відомств за статтею ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 КК РФ (вбивство двох і більше осіб, застосування заборонених засобів і методів ведення війни).