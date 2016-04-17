Глава Мінфіну Данилюк прокоментував інформацію про його зв'язки з лондонськими компаніями

Новопризначений міністр фінансів України Олександр Данилюк з моменту переходу на держслужбу не отримував доходу від бізнесу закордоном. Про це заявив в інтерв'ю ZN.UA.

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"Мені що пред'являють? Корупцію. Іронія цієї ситуації в тому, що я багато займався антикорупційної боротьбою, готуючи в тому числі і закон про НАБУ для подачі президенту. Так от, головне у боротьбі з корупцією — зрозуміти, у чому була вигода. У мене вигоди у цій ситуації не було, і на держслужбі я її не шукаю. Корупція — це зловживання службовим становищем для отримання прибутку. В даному випадку це зовсім не про мене. Просто так історично склалося, що я керував цими компаніями. Після 2010 р. я приїхав в Україну і ними взагалі не займався. Я з них вийшов. Поєднувати мою роботу тут і там було неможливо", - пояснив Данилюк.

При цьому міністр наголосив, що заяви про звільнення він написав ще в 2010 році, але належної уваги формальностям не приділив.

"І через завантаженість тут я ніяк не міг зайнятися цим питанням. А з ним були певні складнощі, пов'язані з юридичними нюансами, партнерами, певним регулюванням. Компанією я не займався і доходу там ніякого не отримував, хоча номінально там числився. Чи вважається це порушенням? Не думаю. Перевірити це питання має повне право НАБУ. Але якщо переважить інша точка зору, що для мене не проблема піти з посади глави Мінфіну", - заявляє міністр.

Як повідомлялося, перед призначенням Данилюка главою Мінфіну у ЗМІ обговорювалася інформація, що працюючи на держпосаді в Україні, чинний міністр до останнього часу залишався директором лондонських компаній Rurik Real Estate Investment та CEE Investment&Advisory LLP, причому обидві структури зареєстровані за однією адресою. При цьому сам Олександр Данилюк стверджує, що не займається бізнесом з 2010 року.