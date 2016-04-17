Окупаційна влада Криму домовилася про співпрацю з самопроголошеною Абхазією

Окупаційна влада Криму підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з невизнаною Абхазією, повідомляє Hromadske.tv.

"Підписи під ним поставили Валентин Демидов, який вважає себе головою кримського відомства, і так званий міністр економіки самопроголошеної Абхазії Ардзінбан Адгур", - говориться у повідомленні.

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Нещодавно заступник керівника Федерального агентства з туризму Росії Алєксєй Конюшков повідомив, що протягом двох років в анексованому Росією Криму не реалізували жодного проекту в області туристичної інфраструктури.

Також Росія переносить відкриття залізничного мосту до анексованого Криму через технічні складнощі.

Окрім того, самопроголошена влада анексованого Росією Криму планує створити на півострові економічну зону, подібну до офшорної.