Український телеканал показує серіал про "київську фашистську хунту" і добрих "бійців ДНР" (відео)

В ефірі каналу "Україна", який належить компанії Ріната Ахметова "СКМ", 13 квітня показали 66 епізод серіалу "Не зарікайся", що виставляє в позитивному світлі терористів "ДНР".

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Серія розповідає про позитивних "бійців ДНР", які беруть у полон "бійця київської фашистської хунти". При цьому дружину і дитину, переселенців з Донбасу, чий чоловік і батько воює на боці "ДНР", бере у полон матір захопленого українського військового. Її мета – обміняти молоду жінку і хлопчика на свого сина. Пізніше стає ясно, що він вже загинув.

У цій же серії одна з головних героїнь, дружина "ДНРівця" заявляє, що: "Ми просто хочемо, щоби Донбас був вільним... Щоб від нас київські олігархи відстали..."

В українському сегменті Facebook цей серіал уже викликав активні обговорення.