Рада має намір легалізувати приватних детективів

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3726 в першому читанні проголосував 231 народний депутат із 332, зареєстрованих у сесійній залі.

В пояснювальній записці зазначається, що законопроект складається з 22 статей, об’єднаних у 8 розділів, які, окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують, зокрема, види та правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Крім того, йдеться про процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю; види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов’язки цих суб’єктів; питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність.

Також у законопроекті йдеться про процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів та умови їх застосування, а також здійснення контролю за діяльністю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Зауважується, що у більшості країн світу приватна детективна (розшукова) діяльність визнана на державному рівні, врегульована законами й оптимально використовується задля збільшення можливості громадян та юридичних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів.

"В Україні на сьогодні такий вид діяльності офіційно не визнаний, а тому і не знайшов поки що свого законодавчого врегулювання, хоча фактично приватною детективною (розшуковою) діяльністю давно та плідно займаються не тільки фізичні особи, а й юридичні", - йдеться в пояснювальній записці.

Зауважується, що за неофіційними даними, зараз в усіх регіонах України працює кілька тисяч приватних детективів та детективних агентств.