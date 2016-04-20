Під Миколаєвом селяни заблокували трасу з вимогою повернути їм пасовища, виділені учасникам АТО (фото)

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Миколаївській області, свої вимоги громадяни аргументують відсутністю можливості вигодовувати худобу.

На місці події співробітники поліції Миколаївського відділення Очаківського відділу поліції забезпечують охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху, а також роз’яснюють учасникам акції про відповідальність, яка настає внаслідок порушення норм діючого законодавства України.

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Про акцію протесту сповіщено державні органи району та області.

Правоохоронцями зібрано відповідні матеріали, відомості про які внесені до журналу єдиного обліку, вирішується питання про початок кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 279 ККУ (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.