Українські журналісти закликали російських сприяти зупиненню свавілля проти кримських колег

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні НСЖУ і НМПУ.

"Шановні російські колеги! Просимо вас підключити ваших юристів і активістів Спілки журналістів Росії для отримання інформації та захисту наших колег в Криму. Звертаємося до вас з проханням посприяти припиненню репресій в Криму по відношенню до журналістів", - сказано у ньому.

Автори звернення інформують своїх російських колег, що 19 квітня стало відомо, що ФСБ Росії провела обшуки і відвезла на допит трьох кримських журналістів - колишнього співробітника газети "День", нині пенсіонера Миколу Семену, колишнього позаштатного фотокореспондента цієї ж газети Леньяру Абібулаєву і Руслану Люманову.

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"Просимо вас втрутитися і зажадати від влади відмовитися від силових методів тиску на журналістів, забезпечити їм право на вільне їх виявлення поглядів, навіть якщо ці погляди не подобаються політичному істеблішменту", - закликають автори листа.

НМПУ та НСЖУ спільно із Спілкою журналістів РФ у рамках об’єднаного проекту за сприяння ОБСЄ неодноразово оприлюднювали спільні заяви щодо зупинення репресій щодо журналістів у зоні антитерористичної операції та в Криму, а також закликали до звільнення з полону представників ЗМІ.

Зокрема, було оприлюднено спільну заяву із закликом звільнити з полонену луганську журналістку Марію Варфоломеєву, а журналістські організації рішуче засуджували використання журналістських смертей як елементів пропаганди.