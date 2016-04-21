Напад на журналістів ТСН під стінами Лаври: поліція розшукує зловмисників (відео)

Два дні поспіль на кореспондентів нападала охорона Києво-Печерської Лаври, передає ТСН.

Зазначається, що їм не сподобалося, що журналісти знімали гостей на розкішних авто, які приїхали привітати намісника Лаври Павла з 55-річним ювілеєм.

При цьому спущеними колесами редакційного авто та погрозами не скінчилося. Невідомий розбив камеру та штовхнув журналістку. Чоловік не зважив ні на святе місце, ані на те, що перед ним тендітна дівчина.

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"Встановлюємо зараз осіб, які скоїли це правопорушення. На цей час ще потрібно встановити автомобіль і хто там був. Свідків допитано", - заявили у поліції.

Нагадаємо, 20 квітня під час зйомок, що велися під стінами Києво-Печерської Лаври, було скоєно одразу два напади на знімальні групи ТСН.