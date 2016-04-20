На журналістів ТСН під час зйомок під стінами Києво-Печерської Лаври скоєно одразу два напади (відео)

Так, вже другий день до резиденції намісника Лаври Павла приїжджають гості на розкішних авто, аби привітати владику з ювілеєм, святкування якого триває зі вчора.

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"Перша знімальна група, яка сьогодні вдень працювала над сюжетом на території Лаври, потрапила «під гарячу руку» охоронців одного з VIP-гостей владики. Побачивши журналістку і оператора, які вели законну зйомку у громадському місці, охоронець почав вдаряти по камері, намагаючись вибити її з рук оператора. Згодом до нього приєдналась ціла група чоловіків, які, не представляючись, погрожували знімальній групі, та перешкоджали її роботі", - повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу 1+1.

Як зазначається, вдруге напад на іншу знімальну групу здійснили помічники Павла, які, під’їхавши на автомобілі класу «люкс», вдарили оператора дверима, та з нецензурною лайкою кинулись до нього, аби вдарити по камері.

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"В результаті нападу чоловікам вдалося пошкодити об’єктив техніки і зірвати мікрофон, після чого нападники сховалися у корпусі, де знаходиться резиденція владика Павла. Після того, як журналіст та оператор викликали поліцію, до поліцейських вийшов інший чоловік, який заперечував напад, та умисно давав неправдиві показання представникам правоохоронних органів", - підкреслюється у повідомленні.

"Ми обурені нахабною та абсолютно неприйнятною поведінкою по відношенню до журналістів ТСН, яку ми спостерігаємо вже другий день поспіль на території Лаври. Ситуація, коли журналістам або пересічним громадянам наносять тілесні ушкодження, погрожують і ламають техніку не просто недопустима, а й ставить під питання моральні принципи подібних «священнослужителів». Прикриваючись духовними цінностями та церквою, ці люди дозволяють собі не лише словесні образи, а й застосовують фізичну силу. Більше того, прикро, що таке відбувається під час Великого посту", - прокоментував директор департаменту новин Сергій Попов.