Кива розгулював поїздом із пістолетом "в трусах"

06:25, 22 квітня 2016
Суспільство
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Керівника департаменту з протидії наркозлочинності Ілля Киву помітили, коли він розгулював по вагону поїзда з пістолетом у досить невимушеному вигляді. 

facebook.com/romabra

Фото опублікував учасник волонтерського об'єднання "Народний фронт" і блогер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook.

"Прямо зараз Кива розгулює вагоном поїзда Львів - Київ (Інтерсіті) з пістолетом в трусах. Підкажіть, а це законно взагалі? Може копів набрати?" - написав Сініцин в соцмережі.

Згодом він додав, що зателфонував в поліцію, однак чим це закінчилося невідомо. "Набрав копів. Походу не тільки я. Чи знайшли вони там Ківу поки не знаю, потяг прибув", - йдеться в повідомленні.

Також Сініцин зазначив, що відповідно до "Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю", співробітник МВС "у цивільному одязі зброю необхідно носити на спеціальному спорядженні з дотриманням заходів запобігання її випаданню або витягуванню іншими особами".

Як повідомляв УНІАН, Кива пожалівся, що останнім часом не відвідує куртизанок через брак часу.

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