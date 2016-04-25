Екс-співробітник МВС України розповів, як допомагав окупантам захоплювати Крим

Про це він розповів в інтерв'ю російській "Новой Газете".

Мерцалов очолив "ополчення" і штурмував аеропорт у Сімферополі з російськими військовими.

"27 лютого моя рота здійснювала захоплення аеропорту Сімферополя. Коли ми оточили аеропорт, до мене підбіг хлопець, як я дізнався згодом, це був Ігор Стрєлков. "Володя, протримаєтеся ще трошки. З Севастополя їде підкріплення", - говорив він мені. Я зовні зберігаю холоднокровність, а сам думаю, що байкери їдуть - ну а хто ще до нас може приїхати?" - розповів він Мерцалов.

За його словами, через півгодини до аеропорту під'їхали десять вантажівок - державні номери на машинах були відсутні, але Мерцалову стало зрозуміло, що на допомогу прибув російський військовий контингент.

"З машини вискочили бійці у "важкому", з сучасною зброєю - оптичні приціли, всі справи. Я підійшов до їхнього командира, підполковнику, представився: "Мерцалов, командир четвертої роти!" - і розплакався. Мені спочатку здалося, що це спецназ ГРУ, а потім з'ясувалося, що це десантники. Вони потім допомагали нам при захопленні Держради і Ради Міністрів", - розповів він.

Читайте такожЧубаров: Виключно військовий сценарій звільнення Криму неможливий

Вранці ж, коли зарубіжні телеканали щосили показували сюжети про "зелених чоловічків", Мерцалов спростовував взаємодію з угрупованням російських військ.

"Ну мене розпитували: "Це російські війська?" А я відмахуюсь: "Я звідки знаю? Я ж не експерт. Розпізнавальних знаків у них немає. А те, що у них автомати Калашникова - так півсвіту з ними ходить". Загалом, дурня довелося врубати...", - розповів він.

Крім того, Мерцалов очолював переговорну групу з українськими військовими. До неї увійшла також колишній заступник голови Радміну, а нині його представник у Раді Федерації Ольга Ковітіді.

"Ми досить легко переконували українських командирів", - сказав він, але визнав, що винятком стала військова частина 1-го окремого батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії.

Читайте такожЧубаров прогнозує відкриття восени представництв Меджлісу в Брюсселі та Вашингтоні

"Я штурмував її у складі російських десантників, на території частини в'їжджали БТРи. Але тут все було зрозуміло - офіцерський склад проходив підготовку в США. Це не вигадка заради пропаганди - в Криму це прекрасно знали всі, хто так чи інакше стикався з військовою службою. Контрактники всі були місцеві, тому їх навіть не чіпали. А командування пом'яли, потім я їх вишикував в порту, їх було чоловік 12. За наказом з центру ми їх відпустили", - сказав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.