Екс-співробітник МВС України розповів, як допомагав окупантам захоплювати Крим
Колишній співробітник МВС України, який перейшов на бік РФ під час окупації Криму Володимир Мерцалов розповів подробиці захоплення військовими ЗС Росії півострова.
Про це він розповів в інтерв'ю російській "Новой Газете".
Мерцалов очолив "ополчення" і штурмував аеропорт у Сімферополі з російськими військовими.
"27 лютого моя рота здійснювала захоплення аеропорту Сімферополя. Коли ми оточили аеропорт, до мене підбіг хлопець, як я дізнався згодом, це був Ігор Стрєлков. "Володя, протримаєтеся ще трошки. З Севастополя їде підкріплення", - говорив він мені. Я зовні зберігаю холоднокровність, а сам думаю, що байкери їдуть - ну а хто ще до нас може приїхати?" - розповів він Мерцалов.
За його словами, через півгодини до аеропорту під'їхали десять вантажівок - державні номери на машинах були відсутні, але Мерцалову стало зрозуміло, що на допомогу прибув російський військовий контингент.
"З машини вискочили бійці у "важкому", з сучасною зброєю - оптичні приціли, всі справи. Я підійшов до їхнього командира, підполковнику, представився: "Мерцалов, командир четвертої роти!" - і розплакався. Мені спочатку здалося, що це спецназ ГРУ, а потім з'ясувалося, що це десантники. Вони потім допомагали нам при захопленні Держради і Ради Міністрів", - розповів він.
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Вранці ж, коли зарубіжні телеканали щосили показували сюжети про "зелених чоловічків", Мерцалов спростовував взаємодію з угрупованням російських військ.
"Ну мене розпитували: "Це російські війська?" А я відмахуюсь: "Я звідки знаю? Я ж не експерт. Розпізнавальних знаків у них немає. А те, що у них автомати Калашникова - так півсвіту з ними ходить". Загалом, дурня довелося врубати...", - розповів він.
Крім того, Мерцалов очолював переговорну групу з українськими військовими. До неї увійшла також колишній заступник голови Радміну, а нині його представник у Раді Федерації Ольга Ковітіді.
"Ми досить легко переконували українських командирів", - сказав він, але визнав, що винятком стала військова частина 1-го окремого батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії.
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"Я штурмував її у складі російських десантників, на території частини в'їжджали БТРи. Але тут все було зрозуміло - офіцерський склад проходив підготовку в США. Це не вигадка заради пропаганди - в Криму це прекрасно знали всі, хто так чи інакше стикався з військовою службою. Контрактники всі були місцеві, тому їх навіть не чіпали. А командування пом'яли, потім я їх вишикував в порту, їх було чоловік 12. За наказом з центру ми їх відпустили", - сказав він.
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