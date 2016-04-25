З 2014 року загинули майже 3 тисячі українських військових і більше сотні правоохоронців

Про це стало відомо з відповіді на запит користувача "Доступу до правди". Згідно з інформацією Генеральної прокуратури України (ГПУ), у 2013 році загинули 7 військовослужбовців, у 2014 році – 1600, у 2015 році – 1,130, за три місяці цього року – 88 осіб.

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Щодо загиблих серед працівників органів внутрішніх справ, то у 2013 обліковано 23 особи, у 2014 році – 77, у 2015 році – 42, за три місяці цього року – 1 особа.

Також в ГПУ зазначили, що формування офіційної звітності розпочато з 1 січня 2013 року.

Крім цього, в ГПУ повідомили, що у діючій звітності органів прокуратури не передбачено виокремлення відомостей про кількість загиблих військовозобов’язаних осіб та причину їхньої смерті (бойова, небойова, самогубство, нещасний випадок, нестатутні відносини).

Інформація була надана відповідно до звітності за формою "Єдиний звіт про кримінальні правопорушення".

Як раніше повідомлялося, бойові втрати Збройних сил України в АТО у 2014 році становили 1194 військових, у 2015 році – 756, у цьому році – 32. Разом з тим, небойові втрати Збройних сил становили у 2014 році 249 осіб, у 2015 році – 465, у цьому році – 50.

З 2012 року загинули 34 військовослужбовців СБУ, з них 7 – внаслідок бойових дій.