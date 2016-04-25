У Кремлі заступилися за "військовий парад" у "ДНР"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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При цьому він зазначив, що не «в курсі рекомендації ОБСЄ» не проводити парад у Донецьку.

«Ви знаєте в цілому наше ставлення до Дня перемоги, воно послідовне і добре відоме. Це стосується багаторічної традиції, це стосується історичної пам`яті», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН про те, що парад важкої військової техніки у лінії дотику є порушенням Мінських угод, Пєсков сказав: «Нюанси, пов`язані з калібрами гармат, я не можу більше конкретизувати. Я не володію всіма деталями. Щодо самого факту проведення параду перемоги – не думаю, що хтось може рекомендувати цього не робити».

Сьогодні російські державні інформагентства повідомили, що ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що парад за участю військової техніки пройде в «ДНР» 9 травня, незважаючи на заяви Києва і місії ОБСЄ. Він додав, що в параді буде задіяно більше техніки, ніж торік.

Раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що використання військової техніки на параді порушить Мінські угоди. Влада України також заявила, що розцінить проведення бойовиками 9 травня «параду військової техніки» як грубе порушення Мінських угод.