Савченко привітала усіх з прийдешнім Великоднем - Фейгін

Про це у Twitter написав її адвокат Марк Фейгін.

«Вийшов із СІЗО від Наді. Всіх вітає з Великоднем. Сподівається невдовзі повернутися додому», - повідомив Фейгін.

За словами адвоката, «ми обговорили з Надією все, що збиралися. Вона дізналася від мене останні новини. І добрі, і погані. Тепер почекаємо...».

Читайте такожУ Путіна не захотіли озвучувати терміни повернення Савченко до України

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко. «Вперше під час цієї розмови (з Путіним 18 квітня) ми отримали світло в кінці тунелю: було досягнуто домовленості про алгоритм розв‘язання цієї проблеми, було досягнуто домовленості про попередній термін. Я про ці терміни розповів і мамі, і сестрі (Савченко), і тим представникам, які займаються координацією цих дій», - заявив президент.