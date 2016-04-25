Португальський художник розписав стіну будівлі у Чорнобилі (фото)

15:44, 25 квітня 2016
Суспільство
1998 0

На стіні одного з будинків на головній вулиці Чорнобиля з'явився малюнок португальського художника Pantonio, приурочений до 30-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Мурал отображает трагедию, произошедшую 30 лет назад / Фото: Максим Дондюк

Як передає Новое время з посиланням на повідомлення Sky Art Foundation, малюнок зображує зародження нового життя після техногенної катастрофи.

За словами Pantonio (Антоніо Коррейя), робота в Чорнобилі є мрією багатьох художників.

Художник признался, что работа в Чернобыле является мечтой многих мастеров / Фото: Максим Дондюк

"Робота на такій локації - це виклик і мрія для багатьох стріт-артистів, а також велика відповідальність. Адже малюнок пов'язаний з трагедією, що сталася 30 років тому. Трагедія, яка торкнулася багатьох країн і поколінь", - сказав Коррейя.

Читайте також30 років самотності після Чорнобиля: як живе той, хто залишився у зоні відчуження (фоторепортаж)26 квітня виповниться 30 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.

В ніч аварії в 1986 році реактор четвертого енергоблоку вибухнув і викинув радіоактивні частинки на північну частину України, а також Білорусь, Прибалтику, Польщу, Швецію, Фінляндію і цілий ряд інших країн. Потужність вибуху порівнюють з трьома сотнями Хіросім.

Зона відчуження Чорнобильської АЕС, звана також Чорнобильська зона відчуження, а в 1986-1987 рр. іменувалася 30-кілометровою зоною - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зараз площа зони відчуження становить близько 260 тис. га.

Фото: Максим Дондюк

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter