Португальський художник розписав стіну будівлі у Чорнобилі (фото)

Як передає Новое время з посиланням на повідомлення Sky Art Foundation, малюнок зображує зародження нового життя після техногенної катастрофи.

За словами Pantonio (Антоніо Коррейя), робота в Чорнобилі є мрією багатьох художників.

"Робота на такій локації - це виклик і мрія для багатьох стріт-артистів, а також велика відповідальність. Адже малюнок пов'язаний з трагедією, що сталася 30 років тому. Трагедія, яка торкнулася багатьох країн і поколінь", - сказав Коррейя.

Читайте також30 років самотності після Чорнобиля: як живе той, хто залишився у зоні відчуження (фоторепортаж)26 квітня виповниться 30 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.

В ніч аварії в 1986 році реактор четвертого енергоблоку вибухнув і викинув радіоактивні частинки на північну частину України, а також Білорусь, Прибалтику, Польщу, Швецію, Фінляндію і цілий ряд інших країн. Потужність вибуху порівнюють з трьома сотнями Хіросім.

Зона відчуження Чорнобильської АЕС, звана також Чорнобильська зона відчуження, а в 1986-1987 рр. іменувалася 30-кілометровою зоною - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зараз площа зони відчуження становить близько 260 тис. га.