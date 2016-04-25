Затримано харків'янина, що через сварку з дівчиною намалював свастику на пам'ятнику воїнам-НКВДистам

Як повідомиляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, інформація про те, що монумент по вулиці Маршала Рибалка розмалювали свастикою, надійшла до поліції 21 квітня від місцевих жителів.

За даними поліції, вандал розмалював нижню частину пам’ятника, встановленого на честь загиблих у 1943 році воїнів 17-ї стрілецької бригади внутрішніх військ НКВД СРСР. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування та роботи зі свідками та особами, які володіли інформацією щодо вчиненого правопорушення, було встановлено правопорушника – ним виявився 21-річний харків'янин.

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З пояснень чоловіка встановлено, що хлопець посварився зі своєю 19-річною дівчиною, що і стало причиною такого протизаконного вчинку.

Правопорушникові наприкінці минулого тижня повідомлено про підозру у вчиненні злочину проти громадського порядку та моральності. Слідчий Фрунзенського відділу поліції подав клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Найближчим часом питання буде вирішено в судовому порядку.