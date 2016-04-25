Порошенко нагородив орденами та медалями ще 219 бійців АТО, серед яких 11 – посмертно

Про це повідомляють у прес-службі глави держави. Зазначається, що президент підписав відповідний указ про нагородження 219 військовослужбовців, серед яких 11 героїв – посмертно.

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Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено полковника Олексія Дроздова, начальника штабу – першого заступника командира військової частини – польова пошта В3950. 12 серпня 2014 року полковник Дроздов, командуючи батальйоном територіальної оборони, особисто очолив штурм населеного пункту Буловинське, поблизу м. Дебальцеве Донецької області. Своїми умілими діями Дроздов забезпечив успішне виконання бойової операції, і під постійним вогневим ураженням супротивника було звільнено зазначений населений пункт. Під час штурму, перебуваючи на бойовій машині, отримав спочатку вогнепальне поранення, а потім - осколкове поранення стопи. Не зважаючи на це, батальйон виконав завдання командування в повному обсязі.

Серед відзначених орденом «За мужність» ІІІ ступеня старший сержант Олексій Болдирєв (посмертно), який був головним сержантом взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А1302. З 14 жовтня 2014 року брав участь в обороні Донецького аеропорту. 29 жовтня під прицільним снайперським вогнем встановив прапор України на метеовишці Донецького аеропорту. Протягом грудня 2014 року, в умовах неможливості забезпечення бійців, які утримували термінал аеропорту, через шквальний мінометний та артилерійський вогонь, Болдирєв у руках носив боєприпаси з метеовишки. 9 грудня 2015 року під час виконання бойового завдання в районі населеного Опитне отримав вибухову травму, несумісну з життям.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня також нагороджено солдата Олега Бондарчука (посмертно). Він був стрільцем-санітаром відділення взводу охорони роти охорони 40 батальйону територіальної оборони. З серпня 2014 року він перебував на опорному пункті №4004 в районі с.Покровка Донецької області, завданням якого була відсіч ворожих сил, які заходили в Україну з території Росії для надання допомоги незаконним військовим формуванням. 29 серпня 2014 року наші військовослужбовці прийняли бій і відбили напад терористів на опорний пункт, що зазнавав систематичних мінометно-артилерійський обстрілів. В ході бою Бондарчук дістав поранення, несумісне з життям.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено сержанта Ігоря Галімона – старшого розвідника групи спеціального призначення роти спеціального призначення загону спеціального призначення військової частини (польова пошта В2336). Він проявив сміливість та рішучість під час ведення боїв з 24 серпня 2 вересня 2014 року в районі Іловайська. У складі підрозділу мужньо відбивав напади сепаратистів, незважаючи на постійні артилерійські та мінометні обстріли з боку противника, брав участь в прориві з оточення, знищенні бронетехніки та живої сили противника у складі підрозділу поблизу населеного пункту Новокатеринівка. Надавав першу медичну допомогу пораненим. Під час виходу з оточення дістав поранення.