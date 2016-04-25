Савченко разом зі своїм адвокатом розробляють закон про суд присяжних в Україні

Про це повідомив Новіков в ефірі "5 каналу".

"Я її переконав, що без присяжних витягнути судову систему на той рівень, якого від неї очікують, буде дуже важко. І тому зараз готується законопроект щодо повернення в Україну - не встановлення перший раз, а повернення – суду присяжних", - сказав адвокат.

Під поверненням він має на увазі те, що саме з території сучасної України, тобто судового округу харківського, починався суд присяжних у Російській імперії в 1864 році.

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За словами Новікова, сенс закону полягає у тому, що повинні бути люди, які приймають рішення у кримінальному судочинстві і які при цьому не є частиною системи.

"Бо найкращий суддя, найкращий прокурор, навіть найкращий адвокат у певному сенсі є частиною системи. Він не може працювати в окремій одній кримінальній справі, не зважаючи на те, що буде далі. Присяжні, які приходять на справу на один судовий розгляд, незалежні від цієї системи. І навіть якщо хтось один із них, наприклад, отримає хабар, або в інший спосіб щось зробить не так, якщо їх 12, а не три, як зараз – вся ця система має певний запас міцності і має чинити опір корупції в тому сенсі і в тій мірі, яку не може вчинити сучасна казенна прокурорська судова система", - зазначив захисник Савченко.