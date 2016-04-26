Порошенко озвучив "прямі та опосередковані" людські втрати внаслідок Чорнобильської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час заходів з нагоди 30-х роковин чорнобильської катастрофи.

«Чорнобиль показав, що і «мирний атом» - дефініція доволі умовна. Часом, він такий же небезпечний, як сама ядерна зброя», - заявив Порошенко.

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«Позбулися обжитих домівок понад 115 тисяч мешканців міст Прип’ять та Чорнобиль, районних центрів та сіл 30-кілометрової зони. Радіонуклідами було забруднено 2300 населених пунктів, на території яких проживало близько двох з половиною мільйонів осіб. Важко збагнути, але в 10-кілометрову зону, напевно, вже ніколи не повернуться люди! Медицина і статистика не можуть встановити точної кількості жертв, але прямі й опосередковані людські втрати, кількість тих, хто помер чи став інвалідом, вимірюється сотнями тисяч», - додав президент.