Порошенко озвучив "прямі та опосередковані" людські втрати внаслідок Чорнобильської трагедії
Президент України Петро Порошенко заявляє, що прямі та опосередковані людські втрати внаслідок чорнобильської трагедії вимірюються сотнями тисяч осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час заходів з нагоди 30-х роковин чорнобильської катастрофи.
«Чорнобиль показав, що і «мирний атом» - дефініція доволі умовна. Часом, він такий же небезпечний, як сама ядерна зброя», - заявив Порошенко.
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«Позбулися обжитих домівок понад 115 тисяч мешканців міст Прип’ять та Чорнобиль, районних центрів та сіл 30-кілометрової зони. Радіонуклідами було забруднено 2300 населених пунктів, на території яких проживало близько двох з половиною мільйонів осіб. Важко збагнути, але в 10-кілометрову зону, напевно, вже ніколи не повернуться люди! Медицина і статистика не можуть встановити точної кількості жертв, але прямі й опосередковані людські втрати, кількість тих, хто помер чи став інвалідом, вимірюється сотнями тисяч», - додав президент.